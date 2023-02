Efeler, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor

Efeler Belediyesi, 6 Şubat Depremi’nin ardından afetzede vatandaşların yaralarına derman olmak için yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Efeler halkının desteğiyle toplanan acil yardım malzemeleri, onlarca tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli büyük sarsıntıların ardından 10 ilde yüz binlerce yapı moloz yığınına döndü, enkaz altında on binlerce can hayata gözlerini yumdu. Depremden yaralı olarak kurtulan vatandaşlar için yurdun dört bir yanında olduğu gibi Efeler’de de yardım seferberliği başladı. Efeler Belediyesi’nin Uğur Mumcu Parkı’nda kurduğu yardım çadırı vatandaşların getirdiği çeşitli malzemelerle doldu. Toplanan; gıda ürünleri, ısıtıcı araç ve gereçleri, kışlık kıyafetler ile temizlik malzemeleri kullanım alanlarına göre ayrıştırılıyor. Efeler Belediyesi ekipleri, acil ihtiyaç malzemelerini yardım noktalarına ulaştırma sorunu yaşayan vatandaşların da evlerine giderek bağışlara aracılık etmeyi sürdürüyor. Bu yöntemlerle toplanan acil yardım malzemeleri belediyenin depolarına taşınıyor. Özenle paketlenen malzemeler, bugüne kadar onlarca tıra yüklenerek depremzedelerin yaralarına derman olmak için bölgeye sevk edildi.

Hazırlanan yardım kolilerinde yer alan duygu dolu bir not ise minik kalplerin depremden daha büyük olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Efelerli Arda Can Ünal, depremzede çocuklara gönderdiği ayakkabı kutusunun içine bıraktığı mektupta telefon numarasını paylaştı ve şunları yazdı, “Canım arkadaşım ne kadar uzakta olsak da acınızı paylaşıyoruz. Bu ayakkabıları giy, üşüme. Başka bir ihtiyacınız olduğunda söyleyebilirsiniz. Biz istediklerinizi göndeririz. Ne zaman nerede olduğumuz fark etmez, her zaman göndeririz. İstediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Muhabbet ederiz, tanışırız. Bu günlerde geçecek inşallah. Seni seviyorum.”

Yardım sürecini yakından takip eden ve daha sonra deprem bölgesine ziyarette bulunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Büyük yıkıma birebir şahitlik ettim. Yaşadığımız acıyı bir nebze de olsa hafifleten şey, vatandaşlarımızın bir ve fedakâr davranışları. Efeler halkı da bunun en güzel örneklerini ortaya koydu. Üstlerindeki ceketi dahi bağışlayanlar oldu. Vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bugüne kadar deprem bölgesinde neye ihtiyaç duyulduysa onu karşılamak için çalıştık ve çalışmayı sürdüreceğiz. Bir kere daha milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.