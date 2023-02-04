Efeler CUP Futbol Turnuvası sona erdi

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü Altyapı Akademisi’nin düzenlediği Efeler Cup Futbol Turnuvası, oynanan final maçlarıyla birlikte sona erdi. Efeler Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri’nde oynanan ve büyük heyecana sahne olan Efeler CUP’ta şampiyonlar ve dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Efeler’in ev sahiplinde gerçekleşen turnuvada, iki kategoride toplam 16 takım mücadele etti. U-11 Kategorisinde A grubunu ilk ikide bitiren Efelerspor ile Muğla ekibi Saburhanespor, B grubunu ilk ikide bitiren Yıldızspor ve Çinespor ile rakip oldular. Yarı finallerde Efelerspor ile Çinespor, Saburhanespor da Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Efelerspor, Çinespor’u 6-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Saburhanespor ise Yıldızspor’u normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 9-8 mağlup etti ve finale yükseldi. Efelerspor finalde Saburhanespor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek U-11 kategorisini şampiyon tamamladı. Üçüncülük maçında ise Yıldızspor, Çinespor’u 5-1 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü tamamlayan takım oldu.

U-12 Kategorisinde Efelerspor, A grubunu lider tamamladı. İkinci ise Çinespor oldu. B grubunda ise AYTO birinci olurken, Muğlaspor da grubu ikinci tamamladı ve adını yarı finallere yazdırdılar. Yarı finalde Efelerspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. AYTO ise Çinespor ile kozlarını paylaştı. Muğlaspor, Efelerspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti ve finale yükselen takım oldu. AYTO’da Çinespor’u 5-0’lık net skorla yenerek adını finale yazdırdı. Finalde AYTO rakibi Muğlaspor’u 2-1 mağlup ederek U-12 kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Efelerspor, Çinespor’u 3-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Turnuvada şampiyon takımlar kupalarını, Efeler 09 SFK Kulüp Başkanı Eymen Atay’dan aldı. Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin, Kulüp Müdürü Emre Perçin Doğan ve Sportif Direktör Emre Doğan üçüncü olan ve turnuvayı başarıyla tamamlayan takımlara kupalarını takdim etti.