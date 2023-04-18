Efeler Cup 2 Futbol Turnuvası heyecanı sona erdi

Efeler’de 2011 ve 2012 yaş grupları arasında ikincisi düzenlenen ‘Efeler Cup Futbol Turnuvası’nda Efelerspor ve AYTO kendi yaş gruplarında şampiyon olarak kupalarını kaldırdı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 3 gün süren ve büyük heyecana sahne olan turnuvada 2011 grubunda Efelerspor finalde Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 5-5 sona eren karşılaşmada yeşil beyazlı ekip Yıldızspor’u penaltı vuruşlarında 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 2012 grubunda ise AYTO ile Nazilli Belediyespor karşılaştı. Bol gollü mücadelede AYTO, Nazilli Belediyespor’u 9-1’lik skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. Turnuvada şampiyon takımlar, ikinci ve üçüncü olan takımlara kupaları Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin tarafından verilerek, diğer takımlara da turnuvaya katılım gösterdikleri için teşekkür belgeleri takdim edildi.

Turnuvanın açılışına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler 09 SFK Kulüp Başkanı Eymen Atay, Efeler 09 SFK Teknik direktörü Veyis Kanber ve yardımcısı Düzgün Canpolat, Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin, Genel Kaptan Emre Doğan, Efeler 09 SFK Kulüp Müdürü Emre Perçin Doğan ve çok sayıda futbolcuların velileri katıldı.