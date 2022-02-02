Efeler Belediyesi’nin yeni açtığı Danışmanlık Merkezi’ne yoğun ilgi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Zafer Mahallesi’nde hizmete açtığı 2’nci Kadın Aile Çocuk Psiko-Sosyal Destek ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi vatandaşların yoğun ilgisiyle doluyor.

Gerçekleştirdiği insan odaklı projeleriyle Efeler halkının hayatına dokunan Başkan Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz ayın son günlerinde Zafer Meydanı’nda Kadın Aile Çocuk Psiko-Sosyal Destek ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi’ni hizmete açmıştı. İlki Hasan Efendi Mahallesi’nde açılan ücretsiz psikolojik destek merkezine olan yoğun ilgi nedeniyle açılan ikinci merkez de kısa sürede randevularını doldurdu.

Zafer Mahallesi’nde ikamet eden Rümeysa Demir, evine yakın bir konumda böyle bir merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Pandemi zaten son dönemlerde özellikli psikolojimizi çok etkiledi. Maddi durumumuz ‘gidelim de psikoloğa derdimizi anlatalım’ boyutunda olmadığı için böyle bir merkez gerçekten çok güzel oldu. Ayrıca diyetisyenin olması da biz hanımlar için apayrı bir güzellik. Psiko-Sosyal Destek Merkezi’nin birincisi açılmıştı aslında ama oraya yoğunluktan gidememiştik. Burası inşallah bizim için de çok güzel bir avantaj olacak. Evimize de yakın. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Başkan Atay’a teşekkürlerini ileten Arzu Baysoy ise şöyle konuştu:

“Covid-19’dan dolayı herkesin geçim sıkıntısı oluyor. Evinde sorunları olabiliyor. Gelip orada danışabilirler. Bence bu merkezin açılması çok iyi oldu, çok memnun kaldık. Allah razı olsun başkanımızdan.”

Belediyenin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan Yalçınkaya da, “Her sorunu olanla bu merkezde ücretsiz olarak ilgilenebilirler. Başkanımız çok iyi düşünmüş. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın hizmetlerinden çok memnunuz. Allah başımızdan eksik etmesin.” dedi.