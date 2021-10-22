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Efeler Belediyesi’nin tırmanma duvarı BESYO öğrencilerini ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın marka kent Efeler için hayata geçirdiği projelerden biri olan Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı üniversite öğrencilerini ağırladı.

AYDIN 22.10.2021, 09:41
Efeler Belediyesi’nin tırmanma duvarı BESYO öğrencilerini ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın marka kent Efeler için hayata geçirdiği projelerden biri olan Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı üniversite öğrencilerini ağırladı.

Başkan Atay’ın uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak, milli ve olimpik sporcu yetiştirmek amacıyla ilçeye kazandırdığı tırmanma duvarı Efeler halkının ilgi odağı oldu. Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı’na inşa edilen, ülkedeki olimpik standartlarda açık havadaki tek tırmanma duvarının son misafirleri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2’nci sınıf öğrencileri oldu. Öğrenciler, Efeler Belediyesi bünyesinde görev yapan Spor Tırmanış Antrenörü Şevki Çıldır gözetiminde tırmanış sporunu denedi. Tırmanış sporu hakkında eğitim alan öğrenciler, Başkan Mehmet Fatih Atay’a spora ve sporcuya önem verdiği ve böyle bir projeyi Efeler’de hayata geçirdiği için teşekkür etti.

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