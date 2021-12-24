Efeler Belediyesi’nin sağlık işleri ekipleri yoğun mesai yapıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; halk ve çevre sağlığı için kentte üst düzey önlemler aldığı gibi, Efeler halkının sağlığını tehdit eden konularda da kentte yoğun mesai harcıyor.

Başkan Atay’ın talimatıyla sabahın erken saatlerinde kolları sıvayan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği yoğun mesaisini özveriyle sürdürüyor. Sağlık işleri Müdürlüğü çalışanları, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek; sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire, kene, fare gibi zararlılarla kışlak mücadelesine aralıksız devam ediyor. Özellikle sivrisineklerle mücadelede kışlak mücadelenin önemini vurgulayan ekipler, yaz aylarında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı odak noktası tespiti ve sıcak sisleme çalışmalarına bu dönemde büyük özen gösteriyor.

Öte yandan dezenfeksiyon çalışmalarını da titizlikle yapan ekipler, korona virüsle mücadelede olağanüstü gayret harcıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün mesai başlamadan önce belediye hizmet binasındaki tüm birimleri ve Efeler Belediyesi’nce hizmete açılan Kitap Kafeler, Gündüz Bakım Evleri, Hanımevi gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği merkezleri rutin olarak dezenfekte ediyor.