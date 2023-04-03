Efeler Belediyesi’nin gündüz bakımevleri bahara hazırlanıyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gündüz bakımevlerinde bahar temizliğine başladı.

Efeler Belediyesi Gündüz Bakım Evleri’nde eğitim gören çocuklar, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kreş bahçelerinde daha fazla vakit geçirecek. Bu durumu dikkate alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geniş çerçeveli bir çalışma başlattı. Çocukların daha temiz ve konforlu şekilde vakit geçirmesi için uzayan çimleri biçen ve yabani otları temizleyen ekipler, faaliyetlerini titizlikle yürütüyor. Ekipler, bunun yanında bahçedeki oyuncakların da bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor. Öğrenci velilerinin bu durumdan memnun olduğu kaydedildi.