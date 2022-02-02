Efeler Belediyesi’nin acı günü

Efeler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli memur Hasan Sefa, belediye önünde düzenlenen anma töreninin ardından toprağa verildi.

Efeler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Hasan Sefa, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Hasan Sefa için belediye önünde anma töreni düzenlendi. Törene, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye meclis üyeleri, belediye personeli, Sefa’nın ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Belediye önünde Sefa için konuşan Başkan Atay, “Bugün burada maalesef acı bir olayla toplandık. Hasan Sefa arkadaşımız yardımsever, ince düşünceli, zarif ve fedakar yapısıyla çevresindeki insanlar tarafından çok sevilirdi. Görevi boyunca örnek davranışlar içinde olan bir çalışandı. Kendisi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Yakınlarına sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun ” dedi. Törende Sefa için helallik istenerek, dua edildi.

Hasan Sefa’nın cenazesi, törenin ardından Umurlu Mahallesi İstasyon Camii’ne götürüldü. Burada, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Umurlu Mezarlığı’na defnedildi.