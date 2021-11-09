Efeler Belediyesi’nin ’10 Kasım’ videosu vatandaşlardan beğeni topladı

Efeler Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla video klip yayınladı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın seslendirdiği video kısa zamanda çok sayıda vatandaş tarafından izlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videoyu Başkan Atay, “Son yüzyılın en büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’üm; Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’ndan, Büyük Taarruz’dan, devrimlerinden, ülkemizi kalkındırmandan, demokrasiden, kadın haklarından ve Cumhuriyet’i ilanından Hiçbir zaman unutamam seni!” sözleri ile Atatürk’ün anısına seslendi.

Ata’nın hayatından kesitleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma uğrunda verdiği büyük mücadeleyi anlatan fotoğrafların gösterildiği video, ’Unutamam Seni’ yazısıyla son bulurken, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Vatandaşlar tarafından beğeni kazanan anlamı video Efeler Belediyesi’nin ve Başkan Mehmet Fatih Atay’ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.