Efeler Belediyesi’ne karşı açılan dava reddedildi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın girişimleri ve çabasıyla çözülen Mimar Sinan Mahallesi Polis Okulu Mevkiindeki 24 Yıllık İmar Sorunuyla ilgili, Efeler Belediyesi’nin aleyhine açılan dava reddedilerek, süreç belediyenin lehine sonuçlandı.

Mimar Sinan Mahallesi Polis Okulu mevkiinde arsa sahibi bin 33 aileyi ilgilendiren ve 24 yıldır çözülemeyen imar sorunu Başkan Atay’ın girişimleri sonucu çözülmüştü. İmar sorununun çözülmesi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında şölen havasında düzenlenen törende, arsa sahibi ailelerle paylaşılmıştı. Toplam 800 bin metrekare alana sahip arazilerde çeşitli davalar açılması sonucu bir türlü sonuçlandırılamayan süreç, Efeler Belediyesince çözülmesinin ardından, arsa sahibi aileler adeta bayramı yaşamıştı. Bunun üzerine konuyla ilgili Efeler Belediyesi’nin aleyhine açılan dava reddedilerek, süreç arsa sahibi bin 33 ailenin ve Efeler Belediyesi’nin lehine sonuçlandı.