Efeler Belediyesi’nden ücretsiz danışmanlık

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere lise tercih danışmalığı hizmeti vermeye başladı. EFESEM’i ziyaret eden öğrenciler, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a sağladıkları ücretsiz danışmanlık desteği için teşekkür etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Efeler’de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Lise tercihi yapacak öğrencilerin heyecanına kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi, öğrencileri tercih günlerinde yalnız bırakmıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla hizmete sunduğu EFESEM, lise tercih günlerinde rehberlik hizmeti sunmaya başladı. Öğrenciler, 20 Temmuz’a kadar EFESEM’in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No:3/4 (Merkez İş Bankası Yanı) adresindeki hizmet binasını hafta içi 9.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret ederek, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecek.