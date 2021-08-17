Efeler Belediyesi’nden ’sıfır atık’ hamlesi

Efeler Belediyesi, Adnan Menderes ve Fatih mahallelerinde ’Mobil Atık Getirme Merkezi’ kurdu. Başkan Mehmet Fatih Atay, “Bu merkezlerle birlikte geri dönüştürülebilir atık miktarını ortalama yüzde 15 oranında artırmayı ve katı atık miktarını azaltmayı planlıyoruz” dedi.

Efeler Belediyesi, yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda ödül alan Efeler Belediyesi’nin ’Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin’ projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Projede planlanan ilçenin 10 farklı noktasında kurulacak mobil atık getirme merkezlerinin ilk ikisi Adnan Menderes ve Fatih mahallelerine yerleştirildi.

Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılması için kurulan 7’li mobil atık getirme merkezleri tamamen güneş enerjisi ile çalışıyor. Birçok özelliğe sahip olan merkez, kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Sesle teşekkür eden, led aydınlatmasıyla gece görüş kolaylığı sağlayan merkez, aynı zamanda cep telefonlarının bataryalarının doldurulabileceği şarj istasyonu olarak da hizmet veriyor. Mobil atık getirme merkezi; kağıt-karton, plastik, metal, cam, elektronik atık, yağ ve pillerin geri dönüşüme kazandırılabileceği 7 bölmeden oluşuyor.

Adnan Menderes Mahallesi’ndeki ’Mobil Atık Getirme Merkezi’ni inceleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “İlçemizde belirleyeceğimiz 10 farklı noktaya ‘Mobil Atık Toplama Merkezi’ kuracağız. Bu sistemle geri dönüştürülebilir atıklarla diğer atıkları birbirinden ayrıştıracağız. Ekiplerimiz, Efeler’de aylık ortalama 100-110 ton geri dönüştürülebilir atık topluyorlar. Bu merkezlerle birlikte geri dönüştürülebilir atık miktarını ortalama yüzde 15 oranında artırmayı ve katı atık miktarını azaltmayı planlıyoruz” dedi.