Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü konseri

Efeler Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel konser vermeye hazırlanıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdürüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, Efeler’in sevilen solistlerinden Mümtaz Ateş, saat 21.00’da, Efeler Belediyesi’nin internet televizyonu Efeler TV’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programda, aşk dolu şarkılar seslendirecek.