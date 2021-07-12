Efeler Belediyesi’nden refüj temizliği

Efeler Belediyesi, Efeler-Nazilli Karayolu ve Efeler-Çine Karayolu üzerindeki refüjlerde yabani ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hızla büyüyen yabani otlara yönelik temizleme çalışmasını kentin dört bir yanında sürdürüyor. Bu kapsamda Efeler’in yeşil ekipleri olarak bilinen Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, Umurlu Mahallesi’ndeki Efeler-Nazilli Karayolu’ndaki ve Efeler-Çine Karayolu’ndaki refüjlerde ot temizliği işlerini tamamladı.

Muhtar Afşar’dan Başkan Atay’a teşekkür

Çalışmalar için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a yaptığı sosyal medya paylaşımı ile teşekkür eden Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Afşar, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Efeler Belediyesi ekiplerince, mahallemizde yabani ot temizliği çalışması yapılmıştır. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” İfadelerini kullandı.