Efeler Belediyesi’nden öğrencilere ’sıfır atık’ eğitimi

Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde sıfır atık bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen ’sıfır atık’ eğitimlerini sürdürüyor.

Çocuklarda, çevre koruma bilincini yükseltmek ve duyarlı tüketici duygusunu yerleştirmek için harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 9-10 yaş grubundaki öğrencilere verdiği ’sıfır atık’ eğitimlerine devam ediyor. Çevre Mühendisleri tarafından öğrencilere aktarılan bilgilerde; kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile israfın önüne geçilmesinin doğaya ve ekonomiye olan olumlu katkıları anlatılıyor. Öğrencilerin dikkatle takip ettiği seminerlerin eğitim-öğretim yılının sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.