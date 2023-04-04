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Efeler Belediyesi’nden öğrencilere ’sıfır atık’ eğitimi
EFELER BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERDE SIFIR ATIK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN “SIFIR ATIK” EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
AYDIN 04.04.2023, 14:21
Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde sıfır atık bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen ’sıfır atık’ eğitimlerini sürdürüyor.
Çocuklarda, çevre koruma bilincini yükseltmek ve duyarlı tüketici duygusunu yerleştirmek için harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 9-10 yaş grubundaki öğrencilere verdiği ’sıfır atık’ eğitimlerine devam ediyor. Çevre Mühendisleri tarafından öğrencilere aktarılan bilgilerde; kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile israfın önüne geçilmesinin doğaya ve ekonomiye olan olumlu katkıları anlatılıyor. Öğrencilerin dikkatle takip ettiği seminerlerin eğitim-öğretim yılının sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.