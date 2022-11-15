Efeler Belediyesi’nden Kıbrıs’ta tarımsal üretim fabrikası

Efeler Belediyesi ile Kıbrıs’taki kardeş şehri Güzelyurt Belediyesi’nin işbirliği ile Güzelyurt’ta tarımsal üretim fabrikası kurulacak.

Efeler Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeş şehri Güzelyurt Belediyesi’nin ortak olduğu kadın istihdamına ve tarımsal üretime katkı sağlayacak proje çerçevesinde Güzelyurt’ta tarımsal üretim fabrikası kurulacak. Fabrika için gerekli olan makineler ile kardeş şehrin topraklarında yetişecek enginar fideleri Efeler’den Güzelyurt’a gönderilmişti. Hazırlıkların hızla tamamlandığı tarımsal üretim fabrikasının açılışı yavru vatanda yakın zamanda gerçekleşecek.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ortaklığında düzenlenen proje yarışmasında, Efeler Belediyesi’nin ‘Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu’ adlı projesi ilk 9 proje arasına seçilmiş, hibe almaya hak kazanmıştı. Proje dahilinde enginarların katma değerinin artırılacağını belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Efeler’imizin sağlık deposu enginarları yavru vatan topraklarında da hayat bulacak. Aynı zamanda; işleme, saklama ve paketleme faaliyetlerinin yapıldığı fabrika sayesinde bölgede kadın istihdamının desteklenmesini sağlayacağız. Fabrikanın açılışı ise kardeş şehrimizde çok yakın zamanda gerçekleşecek. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inin bağımsızlık Günü’nü yeniden kutluyorum” dedi.