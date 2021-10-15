Efeler Belediyesi’nden ’kadın’ temalı öykü yarışması

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi iş birliğiyle ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında ’kadın’ temalı öykü yarışması düzenleniyor.

Türkiye’de ve dünyada kadının yeri ve durumu ile kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yarışmayla, kadının salt bir cinsiyet olarak görülmesinin önüne geçmek için farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Hayatın her alanındaki kadın katkısını ortaya koymak, kadına yüklenen geleneksel ve ataerkil alışkanlıkların yanlışlığını vurgulamak ve anne, eş, işçi, ev hanımı şeklindeki adlandırmalardan ziyade ’kadın’ kimliğinin öne çıkarılması fikrine destek olmak için gerçekleştirilen öykü yarışmasına 18 yaşını dolduran herkesin katılabileceği açıklandı.

Ayrıntılı bilginin Efeler Belediyesi resmi internet sitesinde paylaşıldığı yarışmaya son başvuru tarihi 30 Ekim Cumartesi günü olarak belirlendi. Eser sahipleri başvurularını efelerkentkonseyioyku@gmail.com adresine yapabilecek. Dereceye giren ilk 4 katılımcının sıralamalarına göre 3 bin, 2 bin, bin ve 500 TL’lik para ödülü ile ödüllendirileceği yarışmanın sonuçları 20 Kasım 2021 Cumartesi günü sosyal medya üzerinden ve Efeler Belediyesi’nin resmi internet sitesinden duyurulacak.