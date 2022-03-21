Efeler Belediyesi’nden Dünya Tiyatro Günü’ne özel yeni oyun

Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin hazırladığı ’Entrikalı Dolap Komedyası’ isimli oyun, 24 Mart Perşembe günü seyirci ile buluşacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçmesine öncülük ettiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin hazırladığı ’Entrikalı Dolap Komedyası’ isimli oyun, 24 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde Efelerli tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun sınırlı sayıdaki biletleri, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nden ücretsiz temin edilebiliyor. Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına’nın yönettiği iki perdelik komedi oyununda, şehir tiyatrosu eğitmenleri ve atölye öğrencileri birlikte rol alıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Efeler Belediyesi Şehir Tiyatromuzun Dünya Tiyatro Günü kapsamında sahne alacak olmasından dolayı çok mutluyum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Tiyatro, bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır’. Hem şehir tiyatromuza hem amatör topluluklara ve hem de kentimize misafir olan tiyatro ekiplerimize destek olmaya devam ediyoruz. Tüm tiyatrocuların ve tiyatroseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.”