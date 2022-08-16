banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Efeler Belediyesi’nden 5 bin kişilik aşure hayrı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Muharrem Ayı dolayısıyla 5 bin kişilik aşure hayrında bulundu.

AYDIN 16.08.2022, 16:09
Efeler Belediyesi’nden 5 bin kişilik aşure hayrı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Muharrem Ayı dolayısıyla 5 bin kişilik aşure hayrında bulundu.

Efeler Belediyesi, Yağcılariçi’nde 5 bin kişilik aşure hayrı düzenledi. Belediye çalışanlarının kurduğu stantta bereket aşı aşure kazanının başına geçen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlarla sohbet edip bizzat aşure ikram etti. Aşurenin yapılışı ve içindeki malzemelerin çeşitliliği itibariyle özel bir tat olduğunu söyleyen Başkan Atay, “Aşure, kültürümüzde kardeşliğin, birlikteliğin sembolüdür. Acılarımızı tatlıya çevirebileceğimizin, mutluluğu ve barışı ikram ederek yayabileceğimizin örneğidir. Muharrem Ayı’nda birçok farklı etnik unsurdan insanlarımızın kalplerinin, duygularının birleştiği, dayanışma içinde oldukları günleri yaşıyoruz. Biz de Efeler Belediyesi olarak yaya trafiğinin yoğun olduğu Yağcılariçi’nde kırsal mahallelerde yaşayan halkımızın da kent merkezini en çok ziyaret ettikleri gün olan bu salı gününde aşure ikramında bulunuyoruz. Birlik ve beraberliği, kalplerimizi, dostluklarımızı pekiştiriyoruz. Bu tür geleneklerimiz kaynaşmamızı sağlıyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
29°
açık