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Efeler Belediyesi’nde ’HES’ kodu dönemi
EFELER BELEDİYESİ’NDE 'HAYAT EVE SIĞAR' (HES) KODU UYGULAMASI BAŞLATILDI. TÜM PERSONEL VE VATANDAŞLAR, HES KODU İLE BELEDİYEYE GİRİŞ YAPIYOR.
AYDIN 20.10.2020, 12:02
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Efeler Belediyesi’nde ’Hayat Eve Sığar’ (HES) kodu uygulaması başlatıldı. Tüm personel ve vatandaşlar, HES kodu ile belediyeye giriş yapıyor.
Efeler Belediyesi Korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, hizmet binalarına girişte HES kodu uygulamasına başladı. Belediye çalışanları başta olmak üzere belediye binasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ve maske kontrolünün ardından binaya alınıyor. Girişte kurulan HES Kodu Sorgulama Alanı’nda mobil uygulama üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulaması yapılıyor. HES kodu bulunmayan vatandaşların kod alabilmeleri için belediye çalışanları yardımcı oluyor.
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