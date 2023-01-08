Efeler Belediyesi zeytin üreticilerine rahat bir nefes aldırdı

Efeler Belediyesi, geçimini zeytincilikle sürdüren vatandaşların arazilerine kolay ulaşabilmeleri için görev ve sorumluluk alanındaki dağ yollarını açıyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla hız verdiği yol açma çalışmaları devam ediyor. Zeytinlik yollarını iş makineleriyle ulaşıma açan ekipler, son olarak Kozalaklı ve Karahayıt Mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşların hasat ettikleri zeytinlerinin arzilerinden aşek ve at gibi hayvanlarla veya yaya olarak taşınabildiği yollar, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarının yoğun mesaisi ile araç geçisine açılıyor. Vatandaşlara rahat bir nefes aldıran ekipler mahalle halkının arazilerine daha kolay ulaşabilmeleri için hafta sonu da çalışmalarına devam ediyor.