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Efeler Belediyesi zabıta ekiplerinden Korona virüs mesaisi

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki pazar alanlarında gerçekleştirdiği denetimlere devam ediyor.

AYDIN 19.10.2021, 18:40
Efeler Belediyesi zabıta ekiplerinden Korona virüs mesaisi

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki pazar alanlarında gerçekleştirdiği denetimlere devam ediyor.

Kentte gerçekleştirdiği rutin denetimleri artıran Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs ile mücadeleye yönelik de yoğun mesai harcıyor. Efeler’de haftanın her günü farklı mahallelerde kurulan pazarların tamamında rutin olarak HES kodu sorgulama ve maske kontrolü yapan ekipler, pazar esnafını kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Efeler Belediyesi Zabıta Ekipleri son olarak kentin en büyük pazarı olan Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi’ndeki Salı Pazarı’nda görev yaptı. Salı Pazarı esnafına HES kodu sorgulaması yapan ekipler, esnafı maske takmaları konusunda da sık sık uyardı. Vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde alışverişlerini tamamlamaları için emek veren Efeler zabıtası, fiyat etiket kontrolü de yaparak gün boyu denetimlerini sürdürdü. Salgınla mücadelede tedbiri elden bırakmayan Efeler Belediyesi’nin, hastalığın yayılmasını en aza indirmek için aldığı önlemleri sürdüreceği bildirildi.

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