Efeler Belediyesi, tarihi yapıların bakımı sürdürüyor

Efeler Belediyesi ilçedeki rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kentteki tarihi yapıların bakımı ve çevre düzenlemelerini de büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda kolları sıvayan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla Köprülü Veysipaşa Mahallesi’nde bulunan Alihanoğlu İsmail Türbesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Türbe bahçesinde çim biçme, yabani ot temizliği gibi işleri hızla tamamladı.

Alihanoğlu İsmail Türbesi:

Halk arasında “Alihan Baba Türbesi” olarak bilinen Alihanoğlu İsmail Türbesi, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi, 1606 Sokak’ta bulunuyor. Yapı, Aydınoğulları Beyliği Dönemi’ne ait tek türbe örneği olması bakımından önem taşıyor. Mimari ve süsleme özellikleri, mezar taşlarındaki tarihler dikkate alındığında türbenin 1381 yılı öncesinde yapımına başlandığı tahmin ediliyor.