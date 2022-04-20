Efeler Belediyesi tarihi çeşmeyi bakıma aldı

Efeler Belediyesi Orta Mahalle’de bulunan 93 yıllık Deveci Çeşmesi’ni bakıma aldı.

1930 yılında yapılan çeşmeye, deve kervanlarının güzergahı üzerinde yer almasından dolayı Deveciler Çeşmesi ismi verildi. Deve kervanlarıyla geçen kişilerin çeşmeden su ihtiyacını karşıladıktan sonra namaz kılmalarına olanak sağlamak için çeşmenin arkasına namazgah yapıldı. Hayır amaçlı yapılan çeşmenin arkasında bulunan namazgahın ise şekli bilinmezken, yol genişletme çalışmalarından dolayı 2000’li yıllarında başında çeşme birkaç metre arkasındaki alana taşındı. Aydın’da taşınan ilk çeşme olarak bilinen bakımsız görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekerken, Efeler Belediyesi duruma el attı. Efeler Belediyesi tarafından 93 yıllık çeşme ve çevresinde çalışmalara başlanırken, tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edilip turizme kazandırılacak.