Efeler Belediyesi, şoför esnafına Korona virüs kiti dağıttı

Efeler Belediyesi, ilçedeki şoför esnafına maske ve kolonyadan oluşan korona virüs kiti dağıttı.

Vaka sayılarının son günlerde artmasıyla Efeler Belediyesi tedbirlere hız verdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla kolları sıvayan Efe Masa ekipleri, bulaş riskini azaltmak için vatandaşların sıklıkla kullandıkları toplu taşıma araçlarına korona virüs kiti dağıttı. İçinde kolonya ve maske bulunan kitler, ilçedeki 380 şehir içi minibüsü, 150 köy minibüsü ve 160 ticari taksiye ulaştırıldı. Maske ve kolonyalar için teşekkür eden şoförler, geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a geçmiş olsun dileklerini de ilettiler.

Türkiye’de korona virüs vakasının görüldüğü ilk gün olan 11 Mart 2020’den bu yana halk sağlığının korunması için yoğun emek harcayan Efeler Belediyesi 2 yıllı aşan süre boyunca salgınla mücadelede önemli işlerin altına imza attı. Ortak kullanım alanlarında çalışmalar gerçekleştiren Efeler Belediyesi; pazar yerleri, okullar, kamu binaları, taksiler, özel halk otobüsleri, ibadethaneler ve kahvehanelerin dezenfekte edilmesinin yanı sıra Efeler Belediyesi TV’den yapılan yayınlar ve bilgilendirme videolarıyla bilinç düzeyinin yükselmesini de sağladı.