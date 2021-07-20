Efeler Belediyesi sağlıklı bir bayram için seferber oldu

Kurban Bayramı öncesinde gerekli tüm tedbirleri alan Efeler Belediyesi, bayramın ilk gününde vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için yoğun mesai harcadı.

Efeler Belediyesi ekipleri, kentin en büyük hayvan pazarı olan Çeştepe Hayvan Pazarı’nda ve diğer tüm kurban kesim alanlarında sağlıklı, hijyenik ve güvenli koşullarda kurban kesiminin sağlanabilmesi için görev başındaydı. Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler ve personel tarafından Çeştepe Hayvan Pazarı’ndaki tüm kurbanlıkların kontrolü sağlıklı bir şekilde yapıldı. Hayvan pazarına araçlarıyla giriş yapan vatandaşların araçları Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumluluğundaki dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek, hijyenik ortamın kalıcılığı için dezenfekte edildi. Ayrıca kurbanlık giriş çıkışları da kontrol altına alındı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile özel güvenlik görevlileri, yoğunluk nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenliği sağladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kurban kesim alanlarındaki temizliği korumak için aralıksız çalıştı. Öte yandan Efeler Belediyesi’nin ikram araçları ile vatandaşlara ücretsiz su, çay, kahve ve soğuk meşrubat dağıtıldı.

Efeler Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını belirten vatandaşlar Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kurban kesim alanlarındaki tüm hizmetlerin bayram boyunca devam edeceği, Efeler Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi bayramda da 7/24 vatandaşların yanında olacağı belirtildi.