Efeler Belediyesi parklardaki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Marka kent parolası ile çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi, daha temiz ve yaşanılabilir bir Efeler için parklardaki temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Efeler Belediyesi daha temiz bir çevre oluşturmak ve halk sağlığı için, ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla belediyenin sorumluluk alanında bulunan tüm parkları mobil yıkama araçları kullanıp köpüklü ve tazyikli suyla yıkıyor. Ekipler, çocukların ve ailelerin dinlenip, eğlenip, temiz hava aldıkları parkları dip bucak temizliyor; parklardaki oturma alanları ve oyun gruplarını özel karışımların kullanıldığı buharlı sularla dezenfekte ederek vatandaşların kullanımına sunuyor.