Efeler Belediyesi özel bireylerin projesine ev sahipliği yapacak

Efeler Belediyesi, Anadolu Üniversitesi yürütücülüğünde yapılacak olan Özel İhtiyaçlı Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları programı çerçevesinde destek alan ’Ebeveyn Okulu: Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bireylerin Ergenlik Dönemi Problem Davranışları ve Yenilikçi Baş Etme Yolları’ isimli projeye ev sahipliği yapacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, özel bireylere desteğini sürdürüyor. 2021 yılının Aralık ayında bölgenin en geniş çerçeveli otizm merkezini Yedi Eylül Mahallesi’nde hayata geçiren ve özel bireyler ile ailelerinin yaşamlarına katkıda bulunmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Başkan Atay bu kez de anlamlı bir iş birliğine imza attı. Otizmli çocuklara sahip ebeveynlerin çocuklarının problemli davranışları ile etkili şekilde baş edebilme becerilerini kazanmaları ve çocukları ile etkili iletişim kurabilme becerilerini arttırmayı hedefleyen proje, 24-28 Nisan tarihleri arasında Efeler’de gerçekleştirilecek. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nin kapılarını açacağı anlamlı buluşmada, 1, 2 ve 3. Kademe Özel Eğitim Okuluna devam eden çocuğu bulunan 24 ebeveyne 5 gün boyunca; anlatım, video, model olma, tartışma, mobil uygulamalar ve yardımcı teknoloji uygulamalarından yararlanılacak. Projede iş birliği yapan diğer kurumlar ise Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği (EGAD), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR DER) oldu.

Özel bireyler ve aileleri için yapılan çalışmalara desteklerinin süreceğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bölgenin en geniş çerçeveli Otizm Merkezi’miz özel bireyler ve ailelerinin hizmetinde. Düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ile de sosyal becerilerini geliştirmelerini ve keyifli vakit geçirmelerini hedefliyoruz. İlçemizde gerçekleştirilecek olan bu anlamlı etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.