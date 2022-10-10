Efeler Belediyesi, ova yollarında asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla ova yollarını dahi asfaltlıyor. Dalama Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atay’ın talimatıyla Dalama Mahallesi’ndeki yol çalışmalarını bitirdi.

Efeler Belediyesi ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki yeni yol yapımı ve onarım ihtiyacı duyulan bölgelere yoğunlaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dalama Mahallesi’nde dört ayrı noktada asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dalama Mahallesindeki 1 km’lik toprak yolu iş makineleri ile düzelttikten sonra zemini asfaltla kapladı. Çayyolu mevkiinden ovaya inen yaklaşık 750 metrelik yolu da asfaltla kaplayan ekipler, Dalamalılar arasında “halı saha” yolu olarak da bilinen yokuştaki 350 metrelik yolu da asfaltlamayı ihmal etmedi. Dalama Mahallesindeki ova yollarının tamamını asfaltla kaplayan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla çalışmalarını periyodik şekilde sürdürerek Efeler’deki tüm ova yollarını asfaltlayacaklarını belirtti.