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Efeler Belediyesi Kuyulu’yu pırıl pırıl yaptı

Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki tüm mahallelerde olduğu gibi, köyden dönüşen kırsal mahallelerde de temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kuyulu mahallesi pırıl pırıl oldu.

AYDIN 27.08.2021, 16:35
Efeler Belediyesi Kuyulu’yu pırıl pırıl yaptı

Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki tüm mahallelerde olduğu gibi, köyden dönüşen kırsal mahallelerde de temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kuyulu mahallesi pırıl pırıl oldu.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin rutin olarak devam ettirdiği; sokak süpürme, yıkama gibi çalışmaları için son adresi Kuyulu Mahallesi oldu. Ekipler, mobil yıkama aracı ile sokakları pırıl pırıl yaptı. Mahallede her gün rutin olarak çöplerin toplanılmasının yanı sıra, her hafta; cami, pazar yeri ve sokak temizliği de titizlikle sağlanıyor.

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