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Efeler Belediyesi Kemer Mahallesi’nde temizlik çalışması yaptı

EFELER BELEDİYESİ KEMER MAHALLESİ’NDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

AYDIN 30.09.2020, 17:21
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Efeler Belediyesi Kemer Mahallesi’nde temizlik çalışması yaptı

Efeler Belediyesi, Kemer Mahallesi’nde korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacı ile temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temiz ve sağlıklı bir Efeler için göreve geldiği günden bu yana yoğun çalışmalar gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemer Mahallesi’nde hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar için kolları sıvayan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, temizlik araçları yardımıyla kaldırımlar ve sokaklar süpürge makinasıyla süpürülürken, çöp konteynerleri köpüklü ve buharlı suyla yıkandı.

Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a ve Efeler Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

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