Efeler Belediyesi ’Kadın-Aile-Çocuk Psikososyal Destek Merkezi’nin açılışını yapacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Hasan Efendi Mahallesi’ndeki Kadın-Aile-Çocuk Psikososyal Destek Merkezi’nin 10 Şubat Çarşamba günü saat: 13.30’da düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine açılacağını duyurdu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ardı ardına gerçekleştirdiği insan odaklı projeleri ile bölge halkının takdirini topluyor. Başkan Atay, göreve geldiği günden bu yana, seçimden önce söz verdiği tüm projeleri ‘Marka Kent Efeler’ için hayata geçiriyor. Başkan Atay, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Hasanefendi Mahallesi 1903 Sokak’ta hizmete açılacak Psikososyal Destek Merkezi ile Efeler Halkının ruhlarına da dokunacak.

13 yaş ve üzeri çocuklar, ergenler, yetişkinler, çiftler ve ailelerin yararlanacağı Psiko-Sosyal Destek Merkezi’nde kişilere 45 dakika, çiftlere 90 dakikalık seanslarla ücretsiz psikolojik destek sağlanacak. Efeler Belediyesi’nde görevli Psikoterapist ve Aile ve İlişki Danışmanı Aytül Yurdakul’un danışmanlık yapacağı Psiko-Sosyal Destek Merkezi’nde; çocuklarını bırakacak yeri olmayan anneler destek alırken; onların çocukları, çocuk gelişimci gözetiminde seans boyunca çocuk oyun odasında vakit geçirebilecek. Psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar ise, 0256 214 2999 numaralı telefondan randevu ve merkezle ilgili detaylı bilgi alabilecek.

Terapilerde danışanların bilgilerinin tamamen gizli tutulacağını belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Alanında profesyonel psikoterapist ve aile danışmanının görev yapacağı merkezimizde, destek almak isteyen fakat çocuğunu bırakacak yeri olmayan kadınları da düşünerek merkezimizi oluşturduk. Vatandaşlarımızın çocukları seans boyunca çocuk gelişimci gözetiminde çocuk oyun odasında vakit geçirebilecek. Psikososyal Destek Merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.