Efeler Belediyesi ile ADÜ arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Efeler Belediyesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi arasında, ADÜ Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf öğrencilerinin halk sağlığı stajları için eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Özkısacık arasında gerçekleşen imza törenine, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Abacıgil, Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Nazlı Gülriz Çeri katıldı.

Efeler Belediyesi’nde gerçekleşen Eğitim İşbirliği Protokolü ile; ADÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet öncesi eğitim gören altıncı sınıf (intörnlük) öğrencilerinin, ilgili eğitim müfredatı gereğince halk sağlığı stajları kapsamında, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne ziyaretleri ve eğitimleri sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tıp Fakültesi Dekanı ve Öğretim Üyelerine teşekkür ederek, “Halkımıza yapmış olduğumuz sağlık hizmetlerimizde, onların hayatlarını nasıl kolaylaştırdığımızı, sağlıklı bir ortamda yaşamalarına nasıl katkı sağladığımızla ilgili olarak, öğrencilerimizin bu konularda bilgilenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Eğitimlerine katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.