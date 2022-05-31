Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesi ile beraber sinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği günden bu yana toplum sağlığının korunmasına ve ortak kullanım alanlarının temizliğine büyük önem veriyor. Bu çerçevede görev alan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, artan sıcaklıklarla birlikte hızlı üreyen haşerelere ve sivrisineklere karşı gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Sivrisinek, yakarca gibi akşam aktif olan uçkun canlılarla mücadele çerçevesinde, 20.00 ile 24.00 saatleri arasında soğuk sisleme yöntemi ile sokak ilaçlama çalışması yapılıyor.

Tüm mahallelerde gün aşırı ilaçlama çalışması yapıldığını belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını hızlandırdı. Bu sene özellikle sivrisinek sayısında bir artış olduğuna dair vatandaşlarımızdan geri dönüşler alıyoruz. Bu sebeple ilaçlama çalışmalarını hızlandırma kararı aldık. İlaçlama çalışmalarında, Kullandığımız ürünlerin tamamı Dünya Sağlık Örgütü onaylı, insana ve uçkun hayvan dışındaki hayvanlara zararı olmayan, çevre dostu ürünlerdir. Efelerimizin daha temiz ve sağlıklı olması için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” diye konuştu.