Efeler Belediyesi evlerinde çıkamayan vatandaşlara yardımcı oluyor

Efeler Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı dolaşıp hizmet dağıtıyor. Belediyenin Halkla İlişkiler birimi olan Efe Masa ekipleri bu kapsamda yoğun mesai harcadı. Çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların isteklerini yerine getirdi.

Efeler Belediyesi’ne 444 80 09 numaralı telefondan ulaşarak ihtiyaçlarının karşılanmasını talep eden Ayşe Güçlü, belediye ekipleri tarafından çok kısa bir süre içinde kendisine dönüş yapılması nedeniyle şaşkınlık yaşadı. “Kısıtlama dolayısıyla evlerimizden çıkamıyoruz. Efeler Belediyesinden ihtiyaçlarımı karşılamaları için yardım istedim. Çok kısa bir süre içinde ekipleri karşımda gördüm. Bu kadar hızlı geri dönüş yapılmasını beklemiyordum” diyen Hasa Efendi Mahallesi sakinlerinden Ayşe Güçlü, şöyle konuştu: “Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Belediyeyi arayıp aramamam konusunda başta tereddüt yaşamıştım. Telefonda talebimi alan personelden, ihtiyaçlarımı yerine getirmek için evime gelen çalışana kadar; güler yüzlü, kibar ve saygıyla karşılandım. Bu hizmetinden dolayı başkanımızdan ve belediye çalışanlarından Allah razı olsun.”

Meşrutiyet Mahallesi’nde ikamet eden 65 yaşındaki Mustafa Aycen de bu kapsamda Efeler Belediyesi’ne talepte bulunan vatandaşlar arasındaydı. Aycen, çağrı merkezini arayarak ilaçlarının alınmasını talep etti. İhtiyacını karşılayarak kendisine ulaştıran Efe Masa ekiplerine teşekkür eden Mustafa Aycen, “Efeler belediyemiz yine hızır gibi imdadımıza yetişti. Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.” dedi.