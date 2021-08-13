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Efeler Belediyesi ekipleri alevlere geçit vermedi

Efeler Belediyesi ekipleri, İmamköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınını alevler büyümeden hızla yapılan müdahale ile kontrol altına aldı.

AYDIN 13.08.2021, 15:52
Efeler Belediyesi ekipleri alevlere geçit vermedi

Efeler Belediyesi ekipleri, İmamköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınını alevler büyümeden hızla yapılan müdahale ile kontrol altına aldı.

Bugün öğleden sonra meydana gelen ve kısa süreli paniğe sebep olan yangına Efeler Belediyesi’nin Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla müdahalede bulundu. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler 4 arazöz ve 1 iş makinesi ile alevlerin yükseldiği zeytinlik alana müdahale etti. Gerçekleştirilen özverili mücadele ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarıyla tehlike ortadan kaldırıldı.
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