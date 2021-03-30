Efeler Belediyesi düşme tehlikesi bulunan kayayı yerinden kaldırdı

Efeler Belediyesi Balıkköy Mahalle sakinlerinin talebini yerine getirerek düşme tehlikesi bulunan kaya parçasını kırıp yerinden kaldırdı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balıkköy Mahalle’sinin yüksek kesimlerinde evlerin üzerine yıkılma tehlikesi nedeniyle hayati risk oluşturan kayaları iş makineleri yardımıyla parçalayarak, bölgeyi güvenli hale getirdi.

Düşme tehlikesi olan kayanın alt tarafında evi bulunan mahalle sakini Kadriye İncitme, “Balıkköy Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Evimin üst tarafındaki tepede bulunan kayada açılma olduğunu fark ettim. Evimin üzerine yıkılmasından korktum ve durumu muhtarımıza ilettim. Mahalle Muhtarımız, Efeler Belediyemize dilekçe ile başvurmuş, sağ olsunlar hemen ekipler geldi ve kayayı buradan kaldırdı. Bizi bu korkudan kurtardınız. Başkanımız Mehmet Fatih Atay’dan ve belediye çalışanlarından Allah razı olsun” diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmaları ziyaret eden Balıkköy Mahalle Muhtarı Muammer Akmaz, belediye ekiplerine kolaylıklar dileyerek şöyle konuştu; “Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Efeler Belediyemize dilekçe vererek kayanın tehlike oluşturduğunu ve bu nedenle kaldırılmasını istedim. Çok kısa zaman içinde talebimiz sonuçlandı. Ekipler gerekli çalışmaları gerçekleştirdi ve tehlikeyi ortadan kaldırdı. Başta Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay olmak üzere, tüm Fen İşleri Müdürlüğü ekibine teşekkür ederim"