Efeler Belediyesi, deprem tatbikatına katıldı

Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla 12 Kasım Cumartesi günü ülke genelinde yapılan deprem tatbikatına Efeler Belediyesi de tüm birimleriyle katıldı.

Deprem farkındalığı ve bilincinin artırılması amacıyla Tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleşen tatbikat Efeler Belediyesi Çağrı Merkezi’nde ve ilçedeki tüm kitap kafelerde yapıldı. Çağrı Merkezi çalışanları ile kitap kafelerde ders çalışıp kitap okuyan gençler, saatler 18.57’yi gösterdiğinde ‘çök kapan tutun’ uygulaması yaptı. Eş zamanlı olarak tüm radyo ve televizyonlardan anonslar geçilip, vatandaşların cep telefonlarına tatbikatla ilgili mesaj gönderildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla tüm Kitap Kafelerde Efeler Belediyesi’nin Arama Kurtarma Ekibi EFAK ile AFAD işbirliğinde geçtiğimiz bir hafta boyunca deprem eğitimi verilip bilgilendirici broşürler dağıtılmış, ayrıca tüm personele de Afet Farkındalık Eğitimleri çerçevesinde deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili eğitimler verilmişti. 12 Kasım Düzce Depremi Anma Programı çerçevesinde Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda yerini alan EFAK üyeleri, etkinlik boyunca Efeler Belediyesi’nin hazırladığı deprem kitapçıklarını vatandaşlara dağıtarak, vatandaşları deprem konusunda bilinçlendirdi.