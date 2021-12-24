Efeler Belediyesi can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçlarla ilgili çalışma başlattı

Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi’nde 5 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen ağaç devrilmesi sonucu park halindeki araçların büyük hasar görmesi nedeniyle Efeler Belediyesi gerekli önlemi aldı.

Nasuhpaşa Külliyesi karşısında yağmur nedeniyle büyük bir çam ağacının devrildiği olayda, bir araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da büyük hasar oluşmuştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, benzer bir olayın yeniden yaşanmasından endişe duyarak Efeler Belediyesi Efe Halk Masa’ya başvuru yaptı. Bunun üzerine Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü söz konusu caddedeki riskli ağaçları tespit ederek, Efeler Belediyesi’ne bildirdi. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliği için, Çankaya Caddesi’ndeki devrilme tehlikesi bulunduğu tespit edilen ağaçlarla ilgili çalışma başlattı. Park halindeki araçların kaldırılıp, trafiğin kapatıldığı caddede, hiçbir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışma boyunca gerekli tüm önlemler alındı.