Efeler Belediyesi çalışanlarına afet eğitimi

Efeler Belediyesi çalışanlarına hizmet içi eğitim çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afet farkındalık eğitimi verildi.

Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’nın koordine ettiği eğitimde; deprem, sel ve su baskını gibi afet ile acil durumlarda yapılması gerekenlere dair bilgiler verildi. Efeler Belediyesi birimlerinde çalışan 135 personelin katıldığı eğitimde, AFAD Personeli Eğitim Uzmanı Huriye Çiftçi; deprem, sel, heyelan, fırtına, hortum, çığ gibi doğal afetler ile yangınlar gibi acil durumların öncesinde alınması gereken tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine dikkat çekti. Programda afet anı ve sonrasında neler yapılıp nasıl davranılması gerektiği bilgileri paylaşıldı. Efeler Belediyesi çalışanlarına aktarılan teorik bilgiler daha sonra uygulamalı olarak işlendi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Çalışanlarımızın afet ve acil durumlar konusunda bilinç düzeylerini artırmaya yönelik eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere Efeler ilçemiz deprem riskinin yüksek olduğu 1’inci gruptaki yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Bu durum deprem gerçeğini göz önünde bulundurmayı zorunlu kılıyor. Tabii diğer afetler ve acil durumlarla ilgili bilgi düzeyimizi ve pratiğimizi artırmaya da çok önem veriyoruz. Afet bilinci oluşturan bu tip eğitimlere devam edeceğiz” dedi.