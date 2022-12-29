Efeler Belediyesi Ata Pazar Yeri’nde yenileme çalışması gerçekleştirdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ilçeyi modern bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürürken, ekipler Ata Pazar Yeri’nde yenileme çalışması gerçekleştirdi.

İlçedeki kapalı pazar yerlerine bir yenisini daha ekleyerek geçtiğimiz günlerde Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri’nin temelini atan Efeler Belediyesi, mevcut pazar yerlerinde de bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede görev alan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Pazar alanı ve çevresindeki yıpranan zemin taşlarını kaldıran ekipler, modern görünümde yeni parke taşı döşeme işlerini tamamladı. Yapılan çalışmayla Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri daha sağlıklı ve hoş bir görüntüye kavuştu.