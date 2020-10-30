Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir’e sevk edildi
EFELER BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (EFAK) MERKEZ ÜSSÜ İZMİR SEFERİHİSAR OLAN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN AFET BÖLGESİNDE ARAMA-KURTARMA VE YARDIM ÇALIŞMALARINDA BULUNMAK İÇİN YOLA ÇIKTI.
Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunmak için yola çıktı.
Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, ekibe yaptığı konuşmada “Size iyi yolculuklar ve başarılar diliyorum. Almış olduğunuz eğitimlerle gerekli uygulamaları yaparak insanların hayatlarını kurtarmak için elinizden geleni yapacağınıza güvenim tam. Kendinize dikkat edin” diyerek yardım timini uğurladı.
Belediye’nin farklı birimlerinde çalışan gönüllü personellerin yer aldığı 11 kişilik EFAK ekibi afet ve kriz durumlarında gereken tüm sivil savunma uygulamalarının eğitimini aldı. Düzenli olarak gerçekleştirdiği tatbikatlarla saha deneyimine de sahip olan ekip, afet bölgesindeki diğer arama kurtarma ekipleriyle koordinasyon içinde birlikte çalışacak.
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