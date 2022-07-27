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Efeler Belediyesi, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intern) öğrencilerinin, halk sağlığı stajları çerçevesinde Efeler Belediyesi’ne gerçekleştirdikleri ziyaretler sürüyor.

AYDIN 27.07.2022, 14:44
Efeler Belediyesi, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intern) öğrencilerinin, halk sağlığı stajları çerçevesinde Efeler Belediyesi’ne gerçekleştirdikleri ziyaretler sürüyor.

Efeler Belediyesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk intern öğrencilerini ağırladı. Efeler Belediyesi’nin birimlerini gezen öğrenciler, Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay’dan belediye birimlerinin görevleri ile halk sağlığı, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca öğrencilere Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği Otizm Yaşam Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Kitap Kafeler gibi projeler hakkında bilgiler verilerek, intern öğrenciler bu merkezleri görmeye davet edildi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin ziyareti Kemer Mezarlığı’nda yapılan bilgilendirme ile son buldu.

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