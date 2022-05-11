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Efeler Belediyesi 6’ncı Kitap Kafe’yi hizmete açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye 6’ıncı Kitap Kafe’yi kazandırdı. Cumhuriyet Mahallesi’nde coşkulu bir törenle hizmete giren Kitap Kafe’nin açılışına Efeler halkı yoğun ilgi gösterdi.

AYDIN 11.05.2022, 18:07
Efeler Belediyesi 6’ncı Kitap Kafe’yi hizmete açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye 6’ıncı Kitap Kafe’yi kazandırdı. Cumhuriyet Mahallesi’nde coşkulu bir törenle hizmete giren Kitap Kafe’nin açılışına Efeler halkı yoğun ilgi gösterdi.

Efeler’i marka kent yapma hedefiyle çalışmalarına devam eden Başkan Atay’ın önemsediği projelerden olan Kitap Kafelerin 6’ncısı, Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde açıldı. Açılış törenine; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, CHP 26. Dönem Bursa Milletvekili Araştırmacı-Yazar Dr. Ceyhun İrgil, Aydınlı usta oyun yazarı Dr. Hidayet Sayın, DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Meltem Gürler, Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Suzan Yücel Milli, Efeler Belediyesi’nin meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay açılışta yaptığı konuşmasında, “Seçimden önce verdiğim bir sözü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadınız, her zaman yanımda oldunuz. Bu bana çok büyük bir güç verdi. Yapmış olduğumuz hizmetlerin de toplum tarafından ne kadar beğenildiğini gördük. Bu 6’ncı Kitap Kafemiz. Yaz dönemi geldiği için yeni hizmet açılışlarımızı ekim ayından itibaren gerçekleştireceğiz. Bu ayın sonunda bir Hanımevi, haziran ayında da Adile Naşit Sokak ile 2 parkımızı açacağız. Çocuklarımız bilgili olmalı, eğitimin en üst seviyesinde olabilmeleri için bilgiye ihtiyaçları var. O bilgiye erişebilecekleri bir yer burası. Burası güvenli bir yer, burada çocuklarımız sosyalleşecek, arkadaşları olacak. Kendilerinin nerede olduğunu bilen aileler de güven içerisinde çocuklarının burada eğitim aldıklarını, bilgiye ulaştıklarını görecekler. Bu kitap kafeleri her mahallede açacağız. Bu sayede gelecek lise giriş sınavlarında üniversite sınavlarında sıralamamızın daha yüksek olacağına yürekten inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

Aktif siyasetten uzaklaştığını söyleyen Eski Milletvekili Araştırmacı-Yazar Dr. Ceyhun İrgil, “Daha önce gelip kitap kafeleri görmüştüm. Türkiye’de başka bir örneğini daha görmedim. Çok güzel iş, çok önemsiyorum. Hatta birkaçında oturmak için bir sandalye bile bulamadık. Bundan 3-4 ay önce pandemi olmasına rağmen o kadar doluydu ki tıklım tıklımdı. Çok güzel bir hizmet, çok önemli bir şey bu. Bunun değeri anlaşılmaz ama bundan 15-20 yıl sonra burada gelişen bir dostluk, burada gelişen bir arkadaşlık, burada oturulan bir anı çok değerli olacak. Eminim kimse fark etmiyor. Aslında bu çocukları kahve köşelerinden, kötülüklerden, başka şeylerden uzaklaştırmanın tek yolu spor değil. Kitap Kafe de bu işlevi görür. Çocuklar burada derslerini çalışırken, kitaplarını okurken aslında farkında olmadan bir güvenlik sistemi içinde oluyorlar. O yüzden aileleri için de çok güzel bir ortam. Efeler Belediyesi’ni kutluyorum, çok başarılı bir iş. Biraz sonra kitaplarımızı imzalayacağız. Eğer teşrif buyurursanız, elimizden geldiğince biz de katkı koymaya çalışalım. Emeği geçen, çabalayan herkese binlerce kez teşekkürler. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Dr. Hidayet Sayın ise yaptığı konuşmasında okuma ve yazma serüvenine nasıl başladığı hakkında bilgiler verdi. Kitap Kafelerin çocukların okuma alışkanlığına katkı sunması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Sayın, “Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı 6’ncısını açtığı Kitap Kafe nedeniyle kutluyor, bir Aydınlı olarak teşekkür ediyorum. Karahayıt köyünde dünyaya geldim. Nereden elime geçtiyse o zaman elime bir çocuk dergisi geçti. İlkokul 4 veya 5’te klasikleri okumaya başladım. Sait Faik, Yaşar Kemal Daha sonra yavaş yavaş dışarıya açıldık Steinbeck gibi yazarları okumaya başladım. Çocukluktaki alışkanlıklar ileride sürüyor. Keşke bütün çocuklar bu alışkanlığı kazanabilseler. Fatih Başkanın bu konuda yaptığı hizmeti yürekten kutluyorum. Çocuklara, gençlere okuma alışkanlığı edindirmesini onları teşvik etmesini takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören ise 6’ncı Kitap Kafe’yi mahallesinde hizmete açan Başkan Atay’a teşekkür etti. Muhtar Ören, “Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a kendim ve mahallelim adına teşekkür ediyorum. Mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkanımız bilime, eğitime verdiği destek kadar spora verdiği önemle ve bu alandaki çalışmalarıyla da ilçemize başarılar kazandırıyor. Son olarak Başkanlığını yaptığı Efeler 09 SFK’nın da 3. Lig’e yükselme başarısını gösterdiği için ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, davetliler ve törene katılanlarla birlikte kurdeleyi kesip 6’ncı Kitap Kafe’yi hizmete açtı. Başkan Atay daha sonra törene katılanlarla birlikte kitap kafeyi gezdi. Hidayet Sayın ve Ceyhun İrgil de kaleme aldıkları eserleri yeni açılan kitap kafede Efelerli okurlar için imzaladı.

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