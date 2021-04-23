Efeler Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere götürdü

Dünya’yı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde kutlandı. Efeler Belediyesi’nin anons araçları ile belediye ekiplerinin oluşturduğu araç konvoyu, gün boyunca çalınan şarkılar ve marşlarla, 23 Nisan coşkusunu evlere götürdü.

Efeler halkı, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlamak zorunda kaldı. Balkonların Türk bayrakları ile süslendiği bayramda, Efeler Belediyesi anons araçları ile belediye ekiplerinin oluşturduğu araç konvoyu, gün boyu kentin mahallelerini gezdi. Şarkılar ve marşlar çalarak çocukları selamlayan Efeler Belediyesi ekipleri çocukların bayram coşkusuna ortak olurken, çocuklara üzerinde Efeler Belediyesi’nin logosu ve rengini taşıyan balon, Türk Bayrakları ve lokum ikram etti.

Aileleri ile birlikte evlerinin balkon ve pencerelerinden bayraklar sallayıp, şarkılar söyleyen çocukların bayram mutluluğu görülmeye değerdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yaptığı açıklamada; “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde çocuklarımızın bayramlarını sönük geçirmesini istemedik, onların mutluluğuna katkı sağlamak istedik. Çünkü bugün çocukların, yarın çocukların, gelecek çocuklarındır. Tüm çocuklarımızın ve Efeler halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.