Efeler Belediyesi 10’uncu Kitap Kafe’yi açıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projesi Kitap Kafe’lerin onuncusu hizmete açılıyor.

Konforlu ortamı, ücretsiz ikramları ve güler yüzlü çalışanları ile Efeler’in eğitimde marka projesi olan Kitap Kafeler, bilgiye ulaşmak isteyen her yaştan vatandaşın ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Kentin dört bir yanına ulaşan Kitap Kafelerin 10’uncusu, 28 Şubat Salı günü saat 13.00’te Güzelhisar Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, 39.Sokak’ta gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle hizmete sunulacak.

Efeler halkını 10’uncu Kitap Kafe’nin açılışına davet eden Başkan Atay şu ifadeleri kullandı; “Eğitim, ahlak ve vicdandan uzak bir avuç insanın, ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğini kısa süre önce en acı şekilde deneyimledik. Çocuklarımıza ülkemizi emanet edeceğiz. Bu mirası onlara devrederken evlatlarımızın eğitimli olması ve bilgiye ulaşma kolaylığını sağlamak da bizim görevimiz. Yöneticiler, eğitimli bireyler ve eğitimli toplumlar inşa etmeli ki enkazın altında kalmayalım. Efeler’de kitap kokusunu içine çekmeyen tek bir vatandaşımız kalmayana kadar Kitap Kafelerin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Umudumuz eğitimdedir. Hizmete sunacağımız 10’uncu Kitap Kafemizin açılışına halkımızı davet ediyorum”