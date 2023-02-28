Efeler Belediyesi 10’uncu Kitap Kafe kapılarını hizmete açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projesi Kitap Kafelerin 10’uncusu hizmete açıldı.

Bilgiye erişmek isteyen her yaştan vatandaş ile kitap okumak isteyenlerin Efeler’deki ilk adresi olan Kitap Kafelerin sayısı artmaya devam ediyor. İnternet bağlantısı, güler yüzlü çalışanları, konforlu ortamı ve ücretsiz ikramları ile kente ışık tutan Kitap Kafelerin 10’uncusu Güzelhisar Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı 39 sokaktaki adresinde Efeler halkına hizmet vermeye başladı. Açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Eğitimci ve Yazar Olcay Taşlı, Şair-Yazar Prof. Dr. Yusuf Alper, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, akademisyenler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10’uncu Kitap Kafe’nin açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 6 Şubat depremleri nedeniyle Efeler’de misafir edilen depremzede çocukların Kitap Kafelerde ders çalışabileceklerini söyledi. Başkan Atay konuşmasını şu sözlerde sürdürdü; “10’uncu Kitap Kafemizin Güzelhisar Mahallesi sakinlerine ve Efeler halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bu açılışı niye depremin olduğu süreç içerisinde yaptığımızı da açıklamak istiyorum. Üniversiteler kapatıldı, çocukların hepsi burada. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Bir yerde ders çalışmaları gerekiyor. Online eğitim almaları gerekiyor. Onun için her ay birer Kitap Kafe açacağız. Çocuklarımızın, üniversiteye giden evlatlarımızın burada ders çalışıp online eğitim almalarını ve bilgiden geri kalmamalarını sağlamak amacıyla açılışımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Deprem nedeniyle kentimizde misafir ettiğimiz ve eğitimlerinden geri kalan çocuklar da var. Onların da burada eğitim almalarını ve bilgiden geri kalmamalarını sağlayacağız.”

Açılışa katılan Şair ve Yazar Prof. Dr. Yusuf Alper, konuşmasında kitapların ve bilimin insan hayatı için önemini vurguladı. Alper, “Kültür-sanat etkinliklerinde bu kadar kalabalık bir kitleyi hiçbir zaman görmedim. Kitap Kafe açılışına bu denli yoğun ilginin olması sevindirici. Kitabın ve bilimin önemini depremlerde bir kez daha anladık” dedi.

Başkan Atay’ın diğer projeleri hakkında da konuşan Alper, “Başkan Atay’ın neler yaptığını öğrendim. Öncelikle şairim ama psikiyatri alanında profesörüm. Otistik bireyler ve down sendromlular için de kentte yapılan çalışmaları inceledim. Harika projeler bu kente kazandırılmış. Başkan Atay’ı yaptıkları ve yapacaklarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

10’uncu Kitap Kafe açılış töreninde konuşan Eğitimci-Yazar Olcay Taşlı konuşmasında şunları söyledi; “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. 6 Şubat sabahı hepimizi üzen şiddetli bir deprem yaşadık. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine sabır ve yaralı yurttaşlarımıza şifa diliyorum. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu olay bir kez daha gösterdi ki hayatta gerçek yol gösterici bilim, bir başka değişle kitaplardır. Aslında uygar dünyanın da başlangıcıdır kitaplar. Tarihin derinliklerine gittiğimizde, insanlığın uygarlığa geçişi yani insanlığın kendisiyle tanışması, barışması hatta kendini sevmesi yazıyla başlamıştır. Fakat insanoğluna yazı yetmemiş, bir dönem gelmiş ortaçağ karanlığı bastırmıştır. Bu ortaçağ karanlığını aydınlık ile bastırırken kullandığı enstrümanlardan biri de matbaa yani kitap ve kitaplardır. Yazı, kitap her dönem uygarlığın mayası olmuştur. Ne kadar okundukça insanlık o kadar mayalanmıştır. Dünyanın en büyük cezaevi ise kitap okumayan insanın kafasının içidir. İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanya’daki Nazi Hükümeti de kitap düşmanıdır, kitaplar yakmıştır. Zorbaları hep korkutmuştur kitap. Temeli kültür olan cumhuriyetimiz kurulurken ekonomik anlamda zor şartlara rağmen tüm Anadolu demir ağlarla örülmüştür. İşte bu dört bir yana açılan Kitap Kafeler ile Efeler, adeta kültür ağlarıyla örülüyor, örülmüştür. Böylece kentimizin kültür temeli de sağlamlaştırılmıştır. Kitap Kafe açmak gibi bir düşünü eyleme geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı kutlarım ve bir Aydınlı, bir Efelerli olarak teşekkürü borç bilirim.”

Güzelhisar Mahallesi Muhtar Vekili Şenol Karakol, 10’uncu Kitap Kafe ve diğer hizmetleri için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti. Karakol, “10’uncu Kitap Kafe’nin açılışı için buradayız. Başta Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mahallemize ve Efeler ilçemize hayırlı olsun, saygılarımı sunarım” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atay ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.