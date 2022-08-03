Efeler Belediye Meclis Toplantısı’nda 2 önemli karar alındı

Efeler Belediyesi meclis üyeleri, 2022 yılının Ağustos ayı 2’nci olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelirken, toplantıda 2 önemli karar alındı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın korona virüse yakalanması nedeniyle katılamadığı oturumu, Efeler Belediyesi Meclis Başkanvekili Ersun Sinanoğlu yönetti. Gündemdeki 4 maddenin görüşüldüğü toplantıda önemli kararlar alındı. Meclis gündeminin en dikkat çeken maddesi Dalama Tandır Festivali’nin düzenlenmesi oldu. Festival giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması hakkındaki Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. Efeler Belediyesi tarafından coğrafi işaret tescili alınan Dalama Tandırı’nın ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek festival, 22-23 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gündemin dikkat çeken bir diğer maddesi ise Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde Afyonkarahisar’da düzenlenecek Kocatepe Zafer Yürüyüşü oldu. Efeler Belediyesi’nin yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlar için tur düzenlemesi, ulaşım ve yemek masraflarının belediye bütçesinden ödenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üyelerin oy birliği ile meclisten geçti.