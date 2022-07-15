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Efeler 09 Spor, sahaya indi

2022-23 Sezonu’nda TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

AYDIN 15.07.2022, 09:38
Efeler 09 Spor, sahaya indi

2022-23 Sezonu’nda TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen sezonun ilk idmanında yeşil beyazlı ekib, Teknik Direktör Cemil Aktaş ve yardımcıları Hakan Azman, Aykan Öksüz ve Kaleci Antrenörü Bülent Okkan öncülüğünde çalışmalarına start verdi. Bir süre Aydın’da çalışmalarına devam edecek olan Aydın temsilcisi Afyon’da kamp yapmayı planlıyor.

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