Efeler 09 SFK’da tek hedef galibiyet

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, ligin 27.haftasında evinde Sapanca Gençlikspor’u ağırlayacak. Cumartesi günü Adnan Menderes Stadı’nda oynanacak olan önemli mücadele saat 15.00’te başlayacak.

Ligde 43 puanla 4.sırada yer alan yeşil beyazlı ekip, Play-Off’taki yerini garantilemek için Sapanca Gençlikspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. 39 puanla 7.sırada yer alan Sakarya ekibine ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olan Efeler 09 SFK, hem ilk maçın rövanşını almak, hem de rakibini Play-Off potasına yaklaştırmamak için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Play-Off sisteminde ligde ilk 6 sıra içinde yer alan takımlardan 3. ve 4. sıradaki takımlar, ev sahibi olarak 5. ve 6.sıradaki takımları kendi evinde ağırlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleler sonrasında galip gelen takımlar, yarı finalde hem iç saha hem de dış sahada çift maç uygulamasıyla karşı karşıya gelecekler. Burada galip gelecek takım ise, ligi 2.sırada bitiren takımla finalde karşı karşıya gelecek ve 2.Lig biletini almak için kozlarını paylaşacak.

Bu çerçevede ligde 4.sırada yer alan Efeler 09, Play-Off’ta ev sahibi olma avantajını korumak için önce Sapanca engelini aşmak istiyor.

Sapanca Gençlikspor maçı öncesinde hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden yeşil beyazlı ekipte Teknik Direktör Veyis Kanber yaptığı açıklamada önemli bir müsabakaya çıkacaklarını ifade ederek, “Önümüzdeki oynayacağımız 3 maç Play-Off için belirleyici olacak. İlk olarak evimizde Sapanca Gençlikspor maçını kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz 3 puan. Sonrasındaki iki maçı da kazanıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz. Biz taraftarımızla birlikte daha da güçlüyüz. Cumartesi günü tüm Efeler sevdalılarını Adnan Menderes Stadyumuna bize desteğe bekliyoruz” dedi.